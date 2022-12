Manchester United termine l'année en beauté, pas Manchester City

Manchester United a remporté son dernier match de l'année 2022 tandis que Manchester City a été tenu en échec par Everton.

Ce 31 décembre, les deux équipes de Manchester jouaient à l'occasion de la 18e journée de Premier League mais ont connu des fortunes diverses.

Rashford de zéro à héros

Manchester United était la première équipe à se mettre en action avec un déplacement sur la pelouse de Wolverhampton (coup d'envoi donné à 13h30).

Les Red Devils ont battu les Wolves 1-0 grâce à un but de Marcus Rashford à la 77e minute. L'attaquant anglais n'était pas titulaire et est entré en jeu après la pause.

La raison de cette non-titularisation ? Une sanction disciplinaire de la part de Ten Hag.

« J'étais un peu en retard pour une réunion. J'ai dormi, j'ai trop dormi. Cela peut arriver. Ce sont les règles de l'équipe et je pense que c'est une erreur qui peut arriver. Je suis évidemment déçu de ne pas avoir débuté, mais je comprends la décision. Je suis heureux que nous ayons quand même réussi à gagner le match. Je pense que nous pouvons tirer un trait là-dessus et passer à autre chose », a déclaré Rashford après la rencontre au micro de BT Sport.

Ten Hag a mis fin à cette histoire en saluant la performance de son joueur : « Il a été brillant, il était vif et il a marqué un but pour nous donner la victoire. Tout le monde doit respecter les règles et si vous réagissez comme ça, c'est la bonne réponse. »

Malgré Haaland, City ne gagne pas

Si Manchester United a le sourire, ce n'est pas le cas de Manchester City. Les Citizens recevaient à 16h00 l'équipe d'Everton.

Tout avait bien commencé pour l'équipe de Pep Guardiola puisque l'inévitable Erling Haaland a ouvert le score dès la 25e minute, signant son 21e but de la saison en 15 matches de Premier League !

Mais ne parvenant à tuer le match, les Citizens se sont fait piéger par les Toffees sur un superbe but de Gray, laissé libre par la défense mancunienne et qui en a profité pour nettoyer la lucarne d'Ederson d'une superbe frappe enroulée.

MU retrouve la 4e place, City reste à distance d'Arsenal

A l'issue de ces deux matches, Manchester United fait une belle opération au classement en remontant à la 4e place avec 32 points devant Tottenham (30 points) qui jouera ce dimanche 1er janvier 2023 contre Aston Villa.

De son côté, Manchester City est toujours deuxième (avec 36 points) et reste à bonne distance d'Arsenal (40 points) qui joue ce samedi 31 décembre à 18h30 à Brighton.

Lors de la prochaine journée, Manchester City se déplacera sur la pelouse de Chelsea (jeudi 5 janvier à 21h00) tandis que Manchester United recevra Bournemouth le mardi 3 janvier à 21h00.