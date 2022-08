Manchester United : Ten Hag s'explique (encore) sur Ronaldo

L'affaire s'est transformée en l'un des feuilletons de l'été.

L'affaire s'est transformée en l'un des feuilletons de l'été. Cristiano Ronaldo a été absent pendant les premières semaines de la pré-saison de Manchester United en raison de problèmes familiaux et à son retour, il s'est retrouvé confronté à une baisse de salaire. La conséquence de la non-qualification pour la Ligue des champions cette saison, qui a affecté l'ensemble du groupe. La non-qualification pour la Ligue des champions a également été une déception personnelle - en tant que meilleur buteur de tous les temps, c'es la compétition à laquelle il veut continuer à participer.

Mais malgré toutes les rumeurs, et le peu de place qu'il occupe sur le terrain depuis son retour, l'as portugais n'a pas trouvé de porte de sortie à Old Trafford.

Sa seule apparition dans le onze de départ a été contre Brentford, où United a subi une humiliante raclée de 4-0. Sa participation aux victoires suivantes contre Liverpool et Southampton a été réduite à quelques minutes à la fin de chacune de ces rencontres. Lors de l'avant-première du duel de jeudi contre Leicester City, Erik ten Hag a assuré que Cristiano sera nécessaire si United veut réussir cette saison.

L'entraîneur néerlandais a également évoqué les deux dernières recrues de l'été. L'arrivée d'Antony en provenance de l'Ajax, et l'ajout du gardien de but Martin Dubravka, qui rejoint le club en provenance de Newcastle. Ce dernier n'a pas encore été annoncé officiellement, mais le joueur a déjà visité les installations du club.

L'arrivée d'Antony limitera-t-elle le temps de jeu de Ronaldo ? Fait-il toujours partie des plans ?

C'est clair - bien sûr. Mais comme je viens de le dire, nous avons besoin de joueurs de qualité. Il en faut plus pour couvrir tout le match afin de garder la régularité, c'est ce que nous recherchons.

Quelle est la situation avec Antony ?

D'abord nous devons le signer... Il y a un accord entre les clubs, mais la paperasse n'est pas faite, donc je ne peux pas m'étendre sur le sujet. Nous devons renforcer notre attaque car nous avons beaucoup de matchs à couvrir, à partir de maintenant nous avons trois matchs par semaine - tous les trois ou quatre jours. Comme vous le savez, surtout avec les joueurs offensifs, ils souffrent de fatigue parce qu'ils courent plus et jouent à une plus grande intensité. Nous avons donc besoin de chiffres à ce niveau, mais pas seulement de quantité, nous avons besoin de qualité.

Sera-t-il disponible pour jouer ce week-end ?

Je l'espère. Cela devrait se faire car le marché sera déjà fermé d'ici là.

Y aura-t-il d'autres signatures ?

Je pense que oui. Pour cette fenêtre, ce sera la fin (après Dubravka), mais quand il y a une grande opportunité, il faut toujours être vigilant dans un grand club.