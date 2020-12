Manchester United, Solskjaer ne veut pas parler du titre

Les Red Devils peuvent prendre la deuxième place du classement s'ils battent Leicester, mais le Norvégien ne se laisse pas perturber.

Ole Gunnar Solskjaer et son équipe de ne veulent pas entendre parler de la lutte pour le titre en alors qu'ils travaillent pour continuer à s'améliorer. Manchester United se rendra à Leicester le lendemain de Noël avec les Red Devils étant un point derrière l'équipe de Brendan Rodgers, qui a joué un match de plus, et une victoire les amènerait à la deuxième place pour réduire temporairement l'écart avec le leader, , à seulement deux points.

Leur récente série de bonne forme, où ils sont restés invaincus lors de leurs sept derniers matchs de championnat, a déclenché la discussion sur un possible titre. Manchester United n’a pas remporté la Premier League depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club en 2013 et la troisième place de Solskjaer la saison dernière était la deuxième plus haute position en championnat, après que l'équipe de Jose Mourinho 2017-18 ait remporté la deuxième place.

Mais Solskjaer ne s'emballe pas : "Il y a du bruit autour de Man Utd de toute façon, donc pour nous, il s'agit de nous améliorer en tant qu'équipe, de prendre un match à la fois et nous devons le faire ainsi, c'est l'essence du football", a déclaré le Norvégien. "C'est la seule façon dont vous allez vous battre pour quoi que ce soit à la fin de la saison de toute façon, donc ce n'est pas quelque chose dont nous parlons".

Solskjaer compte sur Martial et Greenwood

"La seule chose dont nous parlons et sur laquelle nous nous concentrons est de nous améliorer de jour en jour et d'apprendre à gérer certaines situations et peut-être maintenant au moment où nous recevons des éloges et c'est une autre chose à apprendre à gérer", a ajouté Solskjaer. L'entraîneur de Manchester United avait cependant un avertissement pour ses rivaux, en ce sens qu'il s'attend à ce que leur ligne d'attaque s'améliore encore.

Blessures, suspension et maladie ont empêché Solskjaer de faire jouer régulièrement ses trois attaquants préférés que sont Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial, mais, avec les trois s'ils prospèrent, il s'attend à des choses plus grandes et meilleures : "Il (Martial) a fait des contributions importantes ces derniers temps, il a des passes décisives, a marqué des buts, il est de plus en plus en forme, il l'a montré contre Leeds, et il sait que je suis sur lui à ce sujet, et ses statistiques de course de ce match ont établi un nouveau standard pour lui, que je veux voir davantage".

"Il va toujours avoir la qualité et peut-être que sa confiance a été un peu meurtrie par ce qui s'est passé plus tôt dans la saison avec le carton rouge contre et il a eu quelques critiques mais Anthony va aller de mieux en mieux et, lorsque Mason, Marcus et Anthony tireront à tous les cylindres, nous serons encore plus une menace pour les équipes", a ajouté le Norvégien. Solskjaer espère que sa ligne d'attaque, quel que soit son choix, marquera au King Power samedi alors qu'il s'attend à un test difficile de Leicester, malgré la victoire de Manchester United là-bas lors de la dernière journée de la saison dernière, qui lui a permis de se qualifier pour la .

"C'est match par match maintenant, nous devons penser de cette façon", a déclaré Solskjaer. "Nous avons eu de très bons matchs contre Leicester, des matchs très serrés, c'est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur et j'ai aimé les regarder. Sous Brendan, c'était donc un gros test pour nous d'aller dans leur stade cet été et nous avons réussi celui-là avec brio. Nous avons joué un match contrôlé et je sais que ce ne sera plus la même chose maintenant parce que c'est une période différente de la saison, mais ils ont des menaces que vous devez rechercher et nous devrons simplement nous asseoir et y réfléchir et qui est en forme et pas en forme", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.