Manchester United, Solskjaer évoque la progression de Martial

Avant le match à Leicester, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de MU, s'est félicité des belles prestations d'Anthony Martial.

Manchester United se rendra à Leicester le lendemain de Noël, les Red Devils étant un point derrière l'équipe de Brendan Rodgers, qui a joué un match de plus, et une victoire les amènerait à la deuxième place pour réduire temporairement l'écart avec le leader, , à seulement deux points.

Ole Gunnar Solskjaer s'est présenté en conférence de presse et a évoqué cette rencontre face aux Foxes, arguant ne pas vouloir parler de titre pour le moment.

"Il y a du bruit autour de Man Utd de toute façon, donc pour nous, il s'agit de nous améliorer en tant qu'équipe, de prendre un match à la fois et nous devons le faire ainsi, c'est l'essence du football", a déclaré le Norvégien. "C'est la seule façon dont vous allez vous battre pour quoi que ce soit à la fin de la saison de toute façon, donc ce n'est pas quelque chose dont nous parlons".

Auteur dune réalisation en fin de rencontre contre en quarts de finale de (2-0) et responsable d'une excellente prestation contre Leeds en , Anthony Martial commence à retrouver un bon niveau de performance et son manager l'a salué devant les médias anglais.

L'article continue ci-dessous

« Anthony Martial a beaucoup apporté à l'équipe ces derniers temps, en délivrant des passes décisives et en marquant des buts. Il est de plus en plus en forme. Je pense qu'il l'a montré face à Leeds. Ses statistiques lors de ce match, au niveau de la course, sont devenues la nouvelle norme pour lui. C'est ça que je veux voir », a admis le coach norvégien des Red Devils.

L'ancien monégasque avait connu un incident qui a perturbé sa campagne et sans doute aussi, ses performances avec un rouge obtenu suite à une claque administré au joueur des Spurs Eric Lamela.

« Peut-être que sa confiance en lui a été ébranlée en début de saison, après ce carton rouge. Il y avait eu des critiques. Mais aujourd'hui Anthony va de mieux en mieux. Et quand, en plus de lui, Mason (Greenwood) et Marcus (Rashford) sont aussi en feu, nous disposons alors de grands dangers pour les autres équipes. », a analysé Solskjaer.