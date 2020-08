Manchester United - Solskjaer : "Désormais, on va voir si on a le mental aussi"

Alors que son équipe s'est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue Europa, l'entraîneur du club a conscience que le plus dur commence maintenant.

Cela n'a pas été facile, tant Copenhague a livré ses dernières forces dans la bataille, mais , favori de la compétition est parvenu à se qualifier pour le dernier carré de la , lundi soir, grâce à un nouveau but inscrit par Bruno Fernandes dans les prolongations (1-0).

"Désormais, on va voir si on a le mental aussi"

En conférence de presse d'après-match, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, s'est montré satisfait. "Nous devons être plus efficaces dans ces matches à élimination directe. Je suis très heureux d'être encore en demie avec cette équipe. Nous avons bossé dur toute la saison et nous sommes revenus de très loin en ce qui concerne le physique", a expliqué le Norvégien face aux médias. Qualifiés pour les derniers carrés, les Mancuniens devront maintenant se montrer à la hauteur des attentes.

Atalanta-PSG : l'heure de briller pour Neymar

Plus d'équipes

"Mais désormais, on va voir si on a le mental aussi. Nos conditions d'entraînement et les installations sont loin d'être aussi bien que ce que nous avons à Carrington. Il fait très chaud, en plus", a prévenu Ole Gunnar Solskjaer. En cas de nouveau titre européen, Manchester United reviendrait de très loin...