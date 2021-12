Manchester United : Solskjaer a appelé Rangnick

Ole Gunnar Solskjaer a peut-être quitté Manchester United, mais il n'a pas encore quitté l'Angleterre puisqu'il a été aperçu dans un restaurant de sushis dans le Cheshire par un groupe de supporters du club mercredi dernier.

Malgré les difficultés des Red Devils cette saison et les adieux amers de Solskjaer après une défaite 4-1 contre Watford, les fans ont dévoilé des banderoles pour exprimer leur gratitude à la légende du club lors de leur victoire 3-2 contre Arsenal jeudi dernier.

"J'ai fait de mon mieux", a déclaré Solskjaer aux fans qui l'ont remercié pour ses efforts, selon The Sun. "Merci, les gars."

Comme le rapporte le média britannique, le coach norvégien est resté dans le nord-ouest de l'Angleterre en compagnie de sa fille, qui joue dans l'académie de Manchester United. Tous deux se rendront ensuite en Norvège pour Noël afin de rejoindre sa femme Silje et ses fils Noah et Elijah.

Pendant ce temps, comme l'a révélé Ralf Rangnick, Solskjaer a passé environ deux heures au téléphone avec le nouvel entraîneur intérimaire de Manchester United, qui cherchait à expliquer la situation de l'équipe à son successeur.

"J'ai parlé avec Ole dimanche dernier avant le match contre Chelsea pendant près de deux heures", a déclaré Rangnick.

"Il a été très généreux de passer une heure et demie au téléphone avec moi pour me donner son point de vue et des détails sur l'équipe".

Solskjaer a été nommé manager intérimaire de Manchester United en décembre 2018, mais il a tellement bien réussi que le club a décidé de rendre son séjour permanent en mars 2019.

L'entraîneur norvégien n'a pas réussi à gagner quoi que ce soit pendant son séjour sur la sellette à Old Trafford, mais la saison dernière l'a vu mener l'équipe à une deuxième place en Premier League, ainsi qu'à la finale de la Ligue Europa, où Villarreal a battu les Red Devils aux tirs au but pour soulever le trophée pour la première fois de leur histoire.