Manchester United se lasse des frasques de Cristiano Ronaldo

Manchester United semble se lasser des frasques de Cristiano Ronaldo et menacerait de résilier son contrat.

Le Portugais a fait savoir au cours de l'été qu'il souhaitait quitter Old Trafford pour continuer à jouer la Ligue des champions, après avoir été incapable d'amener le club à une place parmi les quatre premiers la saison dernière, mais aucun club n'a voulu l'engager.

Jorge Mendes l'a proposé à l'élite européenne, mais tous ont laissé passer l'occasion de signer le vétéran.

Toujours au club, le comportement de Ronaldo a été mauvais. Il a quitté le stade à la mi-temps lors d'un match amical de pré-saison car il a été sorti à la pause, et il a ensuite commencé son premier match de Premier League sur le banc, alors que United s'est incliné 2-1 contre Brighton.

Samedi, Cristiano a débuté le match à l'extérieur à Brentford, et United a perdu 4-0 de façon humiliante. Son comportement a été considéré comme non professionnel : il est parti sans applaudir les supporters après le match et a évité de serrer la main de l'entraîneur Erik ten Hag.

Ce comportement est similaire à celui de Cristiano lors de sa dernière saison à la Juventus.

Aujourd'hui, Sky Sports rapporte qu'il lui a été demandé d'améliorer son attitude, sinon la Juventus pourrait envisager de mettre fin à son contrat, alors qu'il lui reste un an à courir.

En outre, plusieurs médias britanniques ont déclaré que le vestiaire en avait assez du comportement de la superstar, décrite comme "une mauvaise humeur ambulante".

Il est peu probable que Manchester United soit prêt à libérer le joueur, car ils devraient continuer à payer son salaire. Ils pourraient alors chercher à se mettre d'accord sur une résiliation mutuelle de son contrat qui permettrait au joueur de rejoindre un autre club sur un transfert gratuit.