Manchester United : Scholes juge Casemiro

La légende de Manchester United, Paul Scholes, admet que Casemiro l'a surpris lors de la victoire face au Sheriff Tiraspol.

Casemiro, signature estivale de 70 millions de livres en provenance du Real Madrid, a été introduit à la mi-temps à la place de Scott McTominay alors que United a enregistré une victoire confortable 2-0 sur Sheriff Tiraspol.

S'adressant à BT Sport après le match, Scholes a déclaré qu'il pensait que Casemiro était plus un "gagnant [de ballons]" après l'avoir vu jouer aux côtés des maestros de la technique Toni Kroos et Luka Modric pendant plusieurs saisons et a été agréablement surpris par son impressionnante gamme de passes - malgré la série de trophées du joueur de 30 ans.

Il a déclaré : "Il m'a un peu surpris avec ses passes vers l'avant, sa gamme de passes.

"Je pensais qu'il était plus un gagnant, qu'il récupérait le ballon au milieu du terrain. C'était Kroos et Modric l'année dernière ; il a plus de qualités et a montré plus d'amplitude dans son jeu."