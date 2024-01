Manchester United : Sancho et Anthony poussés dehors

La division la plus riche du football mondial a d'importants projets de transfert pour 2024 et cherche à poursuivre son travail de l'été dernier, même si Jordan Henderson est déjà parti et que Karim Benzema pourrait bientôt le rejoindre en quittant l'Arabie saoudite. L'équipe d'Erik ten Hag a vu plusieurs arrivées importantes ne pas avoir l'impact souhaité à Old Trafford ces dernières années et a décidé que les flops Antony et Jadon Sancho n'étaient plus nécessaires.

Des flops très onéreux

Ils ont donc proposé les deux joueurs à des clubs de la Saudi Pro League, selon Nizaar Kinsella du Evening Standard. Sancho est actuellement prêté au Borussia Dortmund après avoir été exclu de l'équipe première de Man Utd par Ten Hag, tandis qu'Antony n'a joué que 66 minutes lors des trois derniers matches de Premier League.

Les deux joueurs n'ont pas été à la hauteur de leur prix depuis leur arrivée à Old Trafford et les Red Devils espèrent récupérer une partie de leur investissement en proposant Sancho et Antony à des clubs d'Arabie saoudite. Selon The Evening Standard, Man Utd veut une somme d'environ 58 millions d'euros pour chacun des deux joueurs. Sancho est la quatrième recrue la plus chère de Man Utd de tous les temps, grâce à son transfert de 85 millions d'euros de Dortmund en 2021, tandis qu'Antony est le deuxième sur la liste après son transfert de 95 millions d'euros de l'Ajax en 2022.