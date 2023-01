Manchester United s'offre le nouveau Gareth Bale

Au milieu des transferts de grand nom, Manchester United s'est tourné vers la jeunesse en recrutant, depuis Cardiff, une grande promesse galloise.

Si ce lundi après-midi est particulièrement marqué par le départ de João Cancelo vers le Bayern, voici une nouvelle venue d'Angleterre qui risque de passer inaperçue. Pourtant, c'est un possible grand coup que vient de réussir Manchester United. Les Red Devils vont en effet signer l'espoir de Cardiff City Gabriele Biancheri, le nouveau Gareth Bale.

Man'U s'offre le futur leader du Pays de Galles

Jeune espoir suivi par de nombreux grands clubs (dont Chelsea qui avait montré un intérêt prononcé), Gabriele Biancheri est un U17 gallois (3 sélections) qui possède également les nationalités anglaise et italienne. Une spécificité qui a rendu possible son transfert : depuis le Brexit, les clubs anglais ne peuvent plus recruter des jeunes de moins de 18 ans que si ils ont la nationalité britannique.

Gabriele Biancheri a réussi, ce lundi, sa visite médicale dans le cadre d'un contrat universitaire en attente de pouvoir signer son contrat pro à ses 18 ans. Les deux clubs doivent encore finaliser l'opération mais l'accord est tout proche. Avant-centre qui peut aussi jouer sur les flancs, la jeune pépite avait intégré cette saison l'équipe U21 de Cardiff avec laquelle il a inscrit 17 buts et délivré 5 assists. Il rejoindra l'équipe de jeunes des Red Devils en attendant d'intégrer l'équipe première.