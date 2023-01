Mercato : Le Bayern va se renforcer avec Joao Cancelo !

Dans les dernières heures du mercato, le Bayern Munich pourrait recruter Joao Cancelo sous la forme d'un prêt.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes mardi à minuit, le Bayern Munich pourrait créer une petite surprise dans les tous derniers instants. Jusque là, les Bavarois se sont montrés plutôt calmes sur le marché des transferts avec les arrivées de Dailey Blind et Yann Sommer pour remplacer Manuel Neuer, victime d'une fracture du tibia. Mais le club allemand veut également trouver un remplaçant à Noussair Mazraoui, victime d'une inflammation du péricarde après des complications dues au Covid-19, tandis que Benjamin Pavard est jugé hors forme.

Cancelo va filer au Bayern

Et pour remplacer l'international marocain, le décuple champion d'Allemagne ne compte pas faire dans la demi-mesure. D'après les informations de Sky Sports ce lundi, Joao Cancelo serait la piste numéro une pour arriver cet hiver. S'il a évolué à un très haut niveau au cours des dernières saisons, l'international portugais est plus dans le dur cette année, et le récent changement de système de Pep Guardiola lui a coûté cher : il a enchaîné trois matches sur le banc sans entrer en jeu.

Les choses pourraient rapidement s'accélérer, et selon Florian Plettenberg, le joueur de 28 ans serait déjà en route pour Munich où il devrait passer sa visite médicale dans l'après-midi. Il s'engagera sous la forme d'un prêt qui pourrait même comporter une option d'achat.