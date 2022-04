Manchester United rêve de Frenkie de Jong

Le club de Premier League a nommé Erik ten Hag comme entraîneur hier après-midi et De Jong, qu'il a entraîné à l'Ajax, est l'une des cibles principales du Néerlandais selon Diario Sport.

Ten Hag disposera de 250 millions d'euros pour renforcer son équipe à Old Trafford et ils ont l'intention de faire une offre pour De Jong même si le FC Barcelone ne veut pas vendre et qu'il ne veut pas partir.

L'article continue ci-dessous

De Jong a été un habitué de Xavi Hernandez, même si ses contributions ont souvent été critiquées par la presse catalane. Barcelone le considère comme un atout précieux et un élément important de l'avenir du club. Mais la nomination de Ten Hag pourrait changer la donne.

En cas de départ de De Jong pour United, le FC Barcelone pourrait s'attacher les services du milieu de terrain de Valence Carlos Soler. Mais ce n'est pas un plan d'action alternatif que Barcelone veut activer.