Manchester United répond à Cristiano Ronaldo après son interview explosive

Manchester United a publié une déclaration du club concernant les commentaires de Cristiano Ronaldo dans une interview explosive avec Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo a mis le feu aux poudres ce lundi soir et Manchester United s'est empressé de tenter d'éteindre l'incendie. Manchester United a réagi à l'interview de Ronaldo qui a fait la une des journaux en publiant un communiqué de presse. Le club reste mystérieux sur ses intentions pour le moment, mais les derniers rapports suggèrent qu'il est extrêmement mécontent de la situation.

Pas de sanction pour CR7

Après tout, il y a de quoi, tant Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse que ce soit envers l'institution que représente Manchester United ou même envers Erik Ten Hag, l'entraîneur de l'équipe première. Ce lundi, au lendemain de la publication de l'interview du Portugais, Manchester United a publié un communiqué officiel sur son site.

"Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant l'interview de Cristiano Ronaldo. Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la croyance et de la cohésion construits entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans", a indiqué le club mancunien.

Manchester United prend son temps

Pas de mise à pied ou de suspension pour le moment pour Cristiano Ronaldo, mais son interview va être décortiquée de près et nul doute qu'une sanction devrait intervenir dans les prochains jours. Pour rappel, Cristiano Ronaldo n'y a pas été de main morte déclarant : "Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité.

"Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière. Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi", a ajouté le Portugais. Si Manchester United n'a pas officiellement pris de sanction envers CR7 c'est certainement car la globalité de l'interview n'est pas encore sortie.

Un divorce inévitable

En effet, toutes les citations du Portugais n'étaient que des extraits de l'interview de Ronaldo avec Morgan Piers qui sera dévoilée dans son intégralité mercredi ou jeudi. Toutefois, même avec le peu d'extraits paru sur les réseaux sociaux, il semble évident que la rupture est consommée entre les Red Devils et le quintuple Ballon d'Or.

Il est probable que Ronaldo ne jouera plus jamais pour le club. Il n'a pas obtenu son souhait de partir l'été dernier et ses commentaires ont apparemment causé des dommages permanents à sa relation avec Ten Hag. Un retour au Sporting en janvier pourrait être sa porte de sortie, mais il est peu probable que le club soit en mesure de payer son salaire astronomique.