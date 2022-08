Gary Neville a mis en garde Manchester United contre les ramifications d'un départ de Cristiano Ronaldo, exprimant ses craintes.

Les débuts de Manchester United sous la direction d'Erik Ten Hag ont été catastrophiques, avec deux défaites consécutives contre Brighton and Hove Albion et Brentford, et une position de lanterne rouge en Premier League.

La pression monte déjà sur Ten Hag, qui doit faire face à un test sévère lundi contre le Liverpool de Jurgen Klopp, et les dernières semaines de la fenêtre de transfert pourraient être décisives.

United cible des joueurs avant la fin de la fenêtre

United a été lié à une foule de joueurs, mais la plus grande histoire continue d'être l'avenir de Ronaldo, qui, selon de nombreux rapports, fait pression pour un départ en raison de son désir de jouer la Ligue des champions.

Les rapports de mardi suggèrent que la position de United a changé, le club étant maintenant prêt à écouter les offres pour le joueur de 37 ans, mais Neville craint l'impact que son départ pourrait avoir.

"Il y a quelques semaines, avant le début de la saison, ces deux résultats, [la] meilleure chose à faire était de faciliter un départ du club pour Cristiano parce qu'il est évident qu'il n'est pas heureux et que le club n'est pas heureux avec lui.

"Je pense sincèrement que s'ils ne recrutent pas de joueurs ou s'ils recrutent de mauvais joueurs et qu'il s'en va, je pense sincèrement qu'ils peuvent finir dans la moitié inférieure du tableau.

"C'est une équipe de la moitié inférieure du tableau, c'est une énorme déclaration."