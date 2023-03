Manchester United : Rashford réagit au 7-0

Marcus Rashford a analysé le récent 7-0 enregistré contre Liverpool.

L'attaquant a déclaré que la raison de la pire défaite de l'histoire de United en Premier League était que les joueurs étaient tellement déterminés à revenir dans le match qu'ils ont perdu la tête face à l'équipe de Jurgen Klopp.

"Pas d'abandon"

"Nous n'avons pas abandonné, c'est absurde", a déclaré Rashford lors d'une conférence de presse avant le match d'Europa League contre le Real Betis. "Nous avons manqué d'organisation, oui, la communication était mauvaise, oui, c'est pour cela que nous avons encaissé les buts. Mais je crois que tout le monde a essayé de revenir dans le match à ce point, nous nous sommes éloignés des principes de l'équipe dans la possession du ballon et en dehors."

L'attaquant a déclaré que le principal problème au cours de la deuxième mi-temps catastrophique de United était un manque de communication. "J'avais l'impression que les attaquants essayaient de presser en tant qu'unité, mais nous n'étions pas en contact avec le milieu de terrain. Et c'est la même chose avec le milieu et la défense. Nous essayions de maîtriser le match à 2-0 et 3-0, nous parlions mais je ne pense pas que nous étions vraiment d'accord sur ce qu'il fallait faire".