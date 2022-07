Manchester United : Rashford doit se relancer avec Ten Hag

Le jeune attaquant anglais se sent régénéré au moment de reprendre l'entraînement, après une saison difficile l'an dernier.

Marcus Rashford admet qu'il avait besoin de "tourner la page" après avoir connu des difficultés à Manchester United la saison dernière, mais l'attaquant de 24 ans a retrouvé son "buzz" sous la direction d'Erik ten Hag et est impatient d'y aller en 2022-23.

Un nouveau départ avec Ten Hag ?

La star locale d'Old Trafford a connu une saison difficile, avec seulement cinq buts et 13 titularisations en Premier League.

Il a également été écarté de la sélection anglaise, alors que le compte à rebours était lancé pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar, mais un été rare sans compétition a permis à un joueur éprouvé de se sentir rafraîchi et prêt à retrouver une étincelle.

Rashford est en train d'essayer de prouver sa valeur au nouveau patron des Red Devils, Ten Hag, pendant l'entraînement de pré-saison et il est impatient de jouer un rôle important dans une autre nouvelle ère, en disant au site officiel de United : "Nous avons retrouvé ce sentiment d'excitation et d'effervescence sur le terrain d'entraînement, et c'est vraiment positif d'aborder la pré-saison.

"Il s'agit juste, d'une part, de mettre en place les principes de la façon dont Erik veut que nous jouions et les détails, et, d'autre part, d'en profiter.

"Au cours de la première semaine d'entraînement, nous avons fait les deux et tout le monde est impatient de partir en tournée et de mettre en pratique ce que nous avons fait à l'entraînement lors des premiers matchs.

"C'est un nouveau départ pour tout le monde et pour moi personnellement, j'ai eu une longue pause, un bon camp avant de revenir à l'entraînement, et nous partons du bon pied.

"Comme je l'ai dit, tout le monde a hâte d'entamer la pré-saison et d'essayer de mettre en pratique dans les matchs ce que nous avons appris à l'entraînement jusqu'à présent et ce que nous continuerons d'apprendre, non seulement pendant la pré-saison mais aussi tout au long de la saison."

Rashford retrouvera-t-il sa meilleure forme pour Man Utd ?

Rashford a franchi la barrière des 20 buts lors de deux saisons successives avant de connaître un sérieux coup de mou la saison dernière, le défi étant de retrouver ces sommets après avoir passé beaucoup de temps à se concentrer sur les questions hors du terrain.

Le défi est d'atteindre à nouveau ces sommets après avoir passé beaucoup de temps à se concentrer sur des questions hors du terrain.

L'article continue ci-dessous

Rashford a ajouté qu'il prenait un nouveau départ : "J'ai dû ajuster mon programme un peu, le rendre un peu plus long, pour pouvoir arriver avec un regard positif sur tout, et comme je l'ai dit, nous sommes excités de partir [en tournée] maintenant. Vous sentez que chaque jour, vous êtes un peu plus affûté et un peu plus en forme pour être prêt pour la saison.

"Je ne pense pas avoir eu une vraie pré-saison depuis 2019, donc pour moi c'est définitivement une chose positive. J'ai l'impression que j'avais probablement besoin de ce temps pour me déconnecter un peu et le fait d'avoir ce temps m'a permis de me recentrer beaucoup plus tôt que prévu pour être honnête. La pause n'a duré que quelques jours sur quatre semaines et je l'ai toujours divisée en deux, donc j'ai eu deux semaines pour me détendre et un peu plus de deux semaines pour m'entraîner, donc c'était une bonne période pour moi.

"Comme je l'ai dit, je me sens prêt et concentré. Quand le premier match arrive, c'est bon de savoir que vous avez fait presque six semaines d'entraînement avant. Ce sera certainement un point positif."