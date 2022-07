Manchester United : Raphaël Varane dithyrambique sur Ten Hag

L'arrivée du nouvel entraîneur Erik Ten Hag semble faire le plus grand bien aux joueurs de Manchester United lors de cette présaison.

Raphaël Varane apprécie les premiers jours de la gestion d'Erik ten Hag à Manchester United et espère remporter des trophées avec le club lors de la saison 2022-23.

"Nous allons essayer de gagner quelques trophées"

Le club de Premier League cherche à se reconstruire après une campagne turbulente la saison dernière, qui l'a vu terminer sixième au classement et ne pas se qualifier pour la Ligue des champions.

Varane est impatient d'y aller. Le défenseur central, qui a débuté aux côtés de Victor Lindelof lors de la victoire 4-0 contre Liverpool, espère une grande amélioration pour la première campagne du nouveau manager avec le club.

"Personnellement, c'est une opportunité pour moi d'avoir une vraie présaison, de me mettre en forme et d'être prêt car ce sera une très longue saison avec beaucoup de matchs et une forte intensité", a déclaré l'international français à Sky Sports.

"Je vais essayer d'être prêt et d'être en forme, et évidemment je suis très excité pour cette saison qui arrive et je suis très heureux d'être avec Manchester et dans ce grand club. Nous allons essayer de gagner quelques trophées".

Quel nouveau style de jeu pour les Red Devils ?

On s'attend à ce que Ten Hag mette en place son propre style de jeu avec sa nouvelle équipe - les fans ont eu un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler lors de la victoire 4-0 contre Liverpool - et Varane dit que l'équipe comprend les exigences du manager mais veut encore s'améliorer.

"Nous savons exactement comment nous voulons jouer. Le manager a très bien expliqué ce que nous devons faire et c'est absolument clair", a-t-il déclaré.

"Nous savons donc que nous devons être très en forme parce que c'est une façon très physique de jouer.

"Nous sommes évidemment heureux du résultat, mais nous savons que nous devons encore travailler très dur pour être prêts pour le début de la saison.

"Je pense que nous savons exactement ce que nous devons faire - nous devons nous améliorer en tout."

Il a ajouté : "Nous avons de l'ambition pour cette saison mais aussi, le plus important, nous devons travailler avec humilité. Je pense que c'est le plus important.

"Comme je l'ai dit, ce n'est que le début, nous devons donc nous améliorer en tout."