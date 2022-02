Manchester United : Rangnick admire Simeone

Le coach mancunien s'exprimait avant le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre les deux équipes, mercredi.

Rangnick évoque Simeone

L'Allemand a parlé de la façon dont l'entraîneur argentin a transformé l'Atleti au cours de son règne et en a fait une équipe à toujours craindre.

"Au cours de ces 11 années, il a remporté des trophées avec une identité claire et un style de jeu reconnaissable et je ne pense pas que cela ait changé ces dernières années. Il y a toujours un côté émotionnel et cela reflète également le caractère du manager - Diego Simeone est probablement l'un des managers les plus émotionnels d'Europe", a déclaré Rangnick aux journalistes mardi.

"Le style et la façon dont ses équipes se sont toujours comportées reflètent les émotions qu'il essaie d'apporter à l'équipe, et c'est ce dont il s'agit. Nous devons faire correspondre les niveaux d'énergie et d'émotions des deux matchs et c'est ce dont nous devons être conscients. Je vais essayer de préparer notre équipe, mon équipe, à ce genre de défi. Ce sera physique, ce sera émotionnel. Nous devrons être forts mentalement lors des deux matchs, et encore plus lorsque nous jouerons à l'extérieur.

"Nous n'avons pas encore joué l'un contre l'autre, mais j'ai toujours admiré ce qu'il a accompli. En 11 ans avec l'Atletico, je pense qu'il a complètement changé ce club pour en faire l'un des clubs les plus respectés d'Europe. Comme je l'ai dit, je suis impatient d'assister à ces deux matchs."