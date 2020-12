Marco Verratti avant Manchester United-PSG : "C'est une finale"

Le milieu italien du PSG s'attend à jouer "une finale" dans le Groupe H mercredi à Old Trafford. Il était en conférence de presse avant la rencontre.

Face à mercredi à Old Trafford (21 h), les hommes de Thomas Tuchel vont jouer un nouveau match décisif pour la qualification en huitièmes de la . "Une finale" pour Marco Verratti qui était en conférence de presse ce mardi avant la dernière séance d'entraînement.

Dans quel état d'esprit est l'équipe avant cette "nouvelle finale" dans le Groupe H ?

Marco Verratti : Comme vous l'avez dit, c'est une finale. Je pense que tout le monde a hâte de jouer ce match. On va jouer dans un grand stade, contre une grande équipe, face à de grands joueurs. Il faudra passer cette étape. On a tout pour réaliser un bon match, il faudra le montrer sur le terrain en faisant les efforts individuels et collectifs. Il faudra jouer à 150% car eux aussi doivent gagner.

Êtes-vous sous pression avant ce match ?

Je pense que la pression on l'a toujours dans un grand club comme le PSG. Tous les matches sont importants, on en a déjà raté deux lors de la phase de poules. Il ne faut pas en rater un troisième. Il faut être confiant, donner tout sur le terrain et on verra le résultat demain.

Le PSG est-il vraiment en capacité de faire mieux sur le plan du jeu que lors de ses dernières sorties ?

Je pense qu'on peut toujours faire plus. On doit toujours chercher les choses optimales. Dans tous les matches, c'est un petit peu difficile en ce moment, mais c'est le cas pour toutes les équipes. On a passé des moments difficiles pour plein de raisons, il faut oublier tout ça. On ne veut pas se trouver d'excuses, il faut gagner demain. On va jouer contre une grande équipe, il faut aller chercher cette victoire. Et pour ça, il faudra être parfait sur le plan individuel et collectif.

Comment est Thomas Tuchel ? A-t-il changé depuis le Final 8 à Lisbonne ?

J'ai eu la chance d'être entraîné par de grands entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. Tuchel nous a amené en finale de Champions League, il ne manquait pas grand chose pour être champion. On a gagné les quatre titres nationaux aussi la saison dernière. On ne pouvait pas faire mieux. Il a un très bon caractère avec nous. De l'extérieur, ça peut sembler facile, mais de l'intérieur pas toujours. Lui a réussi à créer un bon rapport avec nous. Sur le terrain, on a aussi montré de bonnes choses. Les supporters ont pu être fiers de nous la saison dernière. On n'a pas perdu notre foot. On a eu des problèmes, mais maintenant c'est fini. Il faut le montrer demain et j'espère qu'on ira loin cette année encore.

Que vous a dit le coach après le match contre ?

Ce qu'on se dit dans le vestiaire doit rester entre nous. On partage des choses tous les jours. En dehors, c'est toujours facile de parler, mais les coaches sont ceux qui nous connaissent le mieux. Je vois beaucoup de critiques envers le coach et les joueurs, c'est toujours comme ça. Mais c'est pour ça qu'on discute à l'entraînement et après les matches. On sait quand on joue bien ou mal. On sait ce qu'il a manqué ces derniers temps. J'espère que demain on mettra en pratique ce qu'on s'est dit entre nous.