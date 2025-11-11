Manchester United prêt à mettre une fortune sur ce milieu de terrain

Après avoir dépensé sans compter lors du mercato estival pour reconstruire son effectif suite à une saison 2024-2025 catastrophique (aucun titre et 15e place en Premier League), Amorim souhaite désormais renforcer son milieu de terrain.

Amorim veut un nouveau milieu de terrain.

L'entraîneur portugais avait tenté de recruter le jeune prodige de Brighton, Carlos Baleba, en fin de mercato, mais le transfert n'a finalement pas abouti. Depuis, il semblerait que le club ait établi une liste de six joueurs pour le poste de milieu de terrain, incluant notamment Stiller et Adam Wharton.

Selon Fabrizio Romano (via GiveMeSport), Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, admire Stiller depuis longtemps et suit son jeu de près. Wilcox est l'un des principaux artisans de la volonté du club anglais de recruter l'Allemand. United s'était déjà intéressé à Stiller cet été, mais n'avait pas formulé d'offre concrète à Stuttgart.

L'article précise que le club de Bundesliga devrait lever la clause libératoire de 2 millions d'euros du contrat de Stiller, qui court jusqu'en 2028. Passé ce délai, le club allemand devrait exiger une indemnité de transfert comprise entre 50 et 60 millions d'euros (44 à 53 millions de livres sterling).

Cependant, un transfert est peu probable lors du prochain mercato hivernal, United étant peu enclin à débourser une telle somme quelques mois seulement après des dépenses importantes lors du mercato estival. L'arrivée de Stiller devra donc attendre l'été prochain.