Manchester United - Paul Pogba quitte la pelouse d'Old Trafford sous les insultes après la défaite face à Cardiff (0-2)

Le milieu de Manchester United a quitté la pelouse d'Old Trafford sous les insultes de ses supporters, après la piteuse défaite face à Cardiff (0-2).

a terminé sa saison de par une ultime défaite, face à Cardiff d'ores et déjà relégué, ce dimanche à Old Trafford (0-2). Une nouvelle contre-performance sans conséquence pour les Red Devils, qui n'avaient déjà plus aucun espoir de se qualifier pour la prochaine , mais qui vient clôturer une saison très compliquée, marquée notamment par le départ de José Mourinho. Sixièmes, les Red Devils ne disputeront que la la saison prochaine.

À la fin de la rencontre, Paul Pogba a été chahuté par le public d'Old Trafford, recevant des insultes de la part de certains supporters, qui lui demandaient "plus de respect" pour le club. D'autres l'ont également invité à quitter le club, alors que le nom de Pogba est souvent évoqué du côté du pour la saison prochaine. Une prise à partie à laquelle le champion du monde a réagi calmement en levant le pouce vers les tribunes, dans lesquelles des fans de United l'ont tout de même applaudi.

Un supporters Anglais insulte Pogba aujourd’hui après son match, belle réaction de Pogba qui réagi pas par la violence 😇, part à Madrid frérot 😅ils te respectent pas 🙏 #pogba #Manchesterfc pic.twitter.com/1jfrIHLWvE — oumse-dia (@oumsedia69) 12 mai 2019

Pogba est pourtant l'un des meilleurs Mancuniens cette saison

Le Français a pourtant été l'un des meilleurs joueurs mancuniens cette saison et l'homme clé du renouveau de son équipe après la prise de fonction d'Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier. Ignoré par Mourinho, il avait été replacé plus haut sur le terrain par le Norvégien, avec davantage de liberté, contribuant largement à la série de 11 succès en 12 rencontres des Red Devils au coeur de l'hiver. Une période au cours de laquelle il a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives, en neuf matches.

Paul Pogba est le seul joueur ne jouant ni à ni à à figurer dans l'équipe type de la saison de Premier League élue par le syndicat des joueurs du championnat anglais. Pas suffisant pour convaincre ses propres supporters, qui ont pour leur part élu le latéral gauche Luke Shaw meilleur joueur du club cette saison.

Annoncé sur le départ, Paul Pogba pourrait rejoindre Zinédine Zidane et le Real Madrid la saison prochaine. De son côté, Manchester United va également devoir renouveler un effectif en situation d'échec après cette fin de saison ratée. Plusieurs arrivées sont attendues, comme l'a lui-même fait savoir Solskjaer : "Nous avons identifié certains joueurs que nous pensons susceptibles de pouvoir bien s'adapter à l'effectif de Manchester United."