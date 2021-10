Manchester United : Paul Pogba a changé son fusil d'épaule !

Courtisé par le PSG l'été dernier, le milieu de terrain français semble désormais plus proche d'une prolongation que d'un départ.

Beaucoup de grands joueurs ont animé le dernier mercato estival. Parmi eux, bien évidemment, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont respectivement rejoint le Paris Saint-Germain et Manchester United, mais aussi ceux qui n'ont finalement pas bougé comme Kylian Mbappé et Harry Kane. Outre ces joueurs, il y a également eu le cas Paul Pogba qui a beaucoup fait parler. Le Français était notamment courtisé par le Paris Saint-Germain mais est resté dans le nord de l'Angleterre.

Et pourtant, à l'instar de Kylian Mbappé, Paul Pogba est en fin de contrat en juin 2021. Et comme son coéquipier en équipe de France, il avait jusqu'à présent fait la sourde oreille concernant une prolongation de contrat chez les Red Devils. Mais en quelques semaines, toute indique que les cartes ont été rebattues, au profit de Manchester United. La signature de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, l'ambition retrouvée des Red Devils, ont joué c'est certain.

Ces derniers jours, les médias anglais indiquaient que les dirigeants de Manchester United sont confiants dans la perspective de réussir à prolonger le milieu de terrain français. Et cette tendance qui a pris du poids depuis quelques semaines, quasiment à la fin du mercato estival, se confirme. D'après les informations de L'Equipe, l'ancien joueur de la Juventus souhaite s'engager dans la durée avec les Red Devils en signant un nouveau bail assez long.

Le joueur de 28 ans ne cacherait plus ses intentions auprès de son entourage, lui qui avait poussé pour revenir à Manchester United après un premier passage au goût d'inachevé dans le nord de l'Angleterre. Toujours selon le média français, les négociations entre Manchester United et Paul Pogba ont déjà commencé et seraient même assez avancées selon certaines sources du journal L'Equipe.

L'international français a d'abord été convaincu par le marché des transferts réalisé par Manchester United qui s'est considérablement renforcé. Outre cette raison, l'aspect financier est évidemment important, d'autant plus que les Red Devils seraient disposés à faire du milieu de terrain français le, ou à minima l'un des, joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League. Qui plus est, avec la crise liée au Covid-19, peu de clubs peuvent répondre aux exigences salariales de Paul Pogba et aucun ou presque ne lui offrira un contrat mirobolant.

Les différents clubs pouvant s'offrir Paul Pogba n'ont pas pour priorité le recrutement du milieu de terrain de 28 ans. Certes, c'est une donne qui peut bouger d'ici au 1er janvier, date à laquelle Paul Pogba pourra négocier avec d'autres clubs, mais Manchester United est bel et bien de retour dans la course et a même toutes les cartes en main pour conserver La Pioche pendant quelques saisons.