Manchester United - Paul Ince n'aime pas l'attitude de Paul Pogba

Paul Ince, ancienne gloire de Manchester United, ne goûte pas vraiment à la saison 2019-20 livrée par le Français, notamment en terme d'attitude.

Au moment de son titre de Champion du Monde remporté en 2018 avec l'Equipe de , on pensait Paul Pogba prêt à prendre une nouvelle dimension. Néanmoins, le joueur de est encore loin du compte, lui qui n'a presque pas joué de la saison 2019-20 avant que celle-ci ne soit interrompue. Régulièrement blessé et constamment annoncé sur le départ, le Français est dans une situation qui interroge Outre-Manche.

"Ce n'est tout simplement pas bon pour le club"

Et cela a le mérite de faire grincer certaines dents. Dernier à y aller de son commentaire négatif à l'encontre du milieu de terrain ? Paul Ince, ancienne gloire des Red Devils, qui ne s'est pas privé pour pointer du doigt son attitude. Selon lui, Paul Pogba ferait bien de s'inspirer de Bruno Fernandes, exemplaire.

"Ce qui est décevant, c'est la façon dont il a agi, son comportement et ses performances reflètent qu'il n'était pas sûr de sa décision. Vous comparez cela à Bruno Fernandes, à son arrivée à United, et c'est fou. La façon dont il a agi et s'est comporté récemment, ce n'est tout simplement pas bon pour le club. (…) Si vous voulez la bonne attitude, la bonne mentalité, et des normes élevées, alors désolé, mais cela ne correspond pas à Paul Pogba", a-t-il pesté dans des propos relayés par le bookmaker Paddy Power. Ces derniers jours, le nom du Champion du Monde a été évoqué du côté de la Turin et de l'Inter Milan d'Antonio Conte.