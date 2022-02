Manchester United "pas une équipe" pour Ferdinand

Rio Ferdinand est devenu le dernier ex-joueur de Manchester United à s'en prendre à l'état actuel du club.

Ferdinand imite Scholes

Paul Scholes a récemment critiqué l'entraîneur Ralf Rangnick, exprimant sa conviction que l'Allemand est plus un directeur sportif qu'un homme capable de prendre en charge l'équipe, et l'ancien défenseur s'est joint aux critiques de son ancien coéquipier.

"Dans les 20 à 30 premières minutes, vous vous dites 'oh - j'aime ça', il y a de la fluidité, il y a une continuité au sein de l'équipe, il y a une unité, mais le problème est de surmonter les mauvaises tempêtes", a déclaré Ferdinand sur son propre podcast.

"Dans chaque match, il y a une période de cinq minutes ou quelque chose comme ça, où l'autre équipe prend le contrôle du jeu et vous êtes un peu en retrait, que vous le vouliez ou non.

"Il s'agit d'avoir les couilles de s'en sortir, le savoir-faire et je pense qu'une grande partie de cela est la discipline - je pense que c'est ce qui nous manque par rapport aux meilleures équipes.

"Quand ces moments arrivent, il faut une discipline au sein de l'équipe, pour dire 'on reste ensemble', dans ces situations, ils finissent par devenir des individus plus que jamais et se dire 'je peux le faire tout seul, je dois créer un moment de folie'.

" Les erreurs individuelles ou les mauvaises décisions prises par les uns et les autres sont ce qui tue l'équipe en ce moment. Qu'il s'agisse de manquer une occasion, d'envoyer la dernière balle ou de défendre une situation. Les individus font des erreurs dans ces domaines."