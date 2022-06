Manchester United : offre acceptée pour Frenkie de Jong ?

Selon Sport, les négociations entre le Barça et United sont devenues plus directes et ils travaillent sur un accord de 80 millions d'euros. Maintenant, toute la pression est sur le joueur.

United essaie de le convaincre d'accepter de devenir le leader de leur projet. Pour l'instant, il n'a pas dit "non", même s'il est réticent à quitter le Camp Nou. La semaine prochaine sera décisive car personne ne veut que cela s'éternise.

TalkSPORT rapporte que De Jong est plus ouvert à accepter l'offre de United. C'est l'impression qu'a le club anglais après de récents contacts avec son camp. Ils sont à l'écoute et le nouvel entraîneur de United, Erik ten Hag, espère sérieusement qu'il pourra convaincre De Jong, qu'il a entraîné à l'Ajax auparavant.

Ce qui est clair pour United, c'est qu'ils vont augmenter son salaire et faire de lui le leader d'un projet qui, ils l'espèrent, les verra concourir pour la Premier League et les ramènera en Ligue des champions.