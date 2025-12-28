Manchester United envisage un coup d'éclat en janvier en recrutant une star de la CAN, Lassine Sinayoko, buteur face à Nice (propriété d'INEOS) en début de saison. L'attaquant international malien de 26 ans, qui évolue à Auxerre, a tapé dans l'œil du staff des Red Devils, et le club londonien étudie sérieusement la possibilité de formuler une offre pour le joueur lors du mercato hivernal.

Manchester United en « négociations sérieuses » avec Sinayoko

Selon Africa Sport, United souhaite ardemment s'attacher les services de l'attaquant, dont le contrat avec Auxerre expire l'été prochain. Le média précise que les Red Devils ont entamé des « négociations sérieuses » avec le joueur et son agent, car ils souhaitent le recruter en tant qu'agent libre l'été prochain.

United souhaite finaliser les discussions avec le joueur dès janvier afin qu'il puisse rejoindre Old Trafford à la fin de la saison 2025-2026. Le club mancunien négocie actuellement les conditions personnelles du joueur et espère parvenir prochainement à un accord. Sinayoko dispute actuellement la CAN avec le Mali.

L'attaquant de 26 ans est polyvalent et peut évoluer à plusieurs postes en attaque. Amorim cherche à renforcer son secteur offensif, même après les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko lors du mercato estival.

Scott McTominay a brillé lors de sa première saison en Serie A l'an dernier, remportant le titre de MVP après avoir joué un rôle déterminant dans le sacre de Naples en Scudetto. Malgré ce succès, tout n'a pas été simple. Naples occupe actuellement la troisième place du championnat et, selon le Sun, des tensions internes commencent à apparaître, exacerbées par la forte pression médiatique liée à la célébrité à Naples.

Une source a déclaré dans le rapport : « Scott apprécie certains aspects de la vie italienne et a réalisé une première saison formidable. Mais la passion des supporters peut être une bénédiction, mais aussi un fardeau. Il est traité comme un dieu là-bas, ce qui signifie qu’il a du mal à accomplir des tâches simples en dehors des entraînements. Toute cette attention peut devenir étouffante.»

Dans ce contexte, des rumeurs ont annoncé l’intérêt du milieu de terrain pour de nombreux clubs anglais, dont Tottenham Hotspur et Newcastle United, tandis que le FC Barcelone a également été cité parmi les prétendants. La possibilité d’un retour en Premier League a inévitablement relancé les discussions concernant un retour à Manchester United, d’autant plus que McTominay est profondément attaché au club.