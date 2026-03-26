Manchester United mise tout sur cette star du Barça

De nombreuses recrues sont prévues, mais celles-ci pourraient être compensées par des départs importants, notamment si des fonds supplémentaires sont nécessaires pour que les Catalans puissent respecter la règle du 1-1 en Liga.





Le départ de Marc-André ter Stegen est quasi certain, et il est également attendu que Robert Lewandowski ou Ferran Torres quitte le club afin de permettre l'arrivée d'un nouvel attaquant. Des mouvements sont également possibles en défense, en particulier au poste d'arrière latéral, où des doutes subsistent quant à la titularisation de Jules Koundé et Alejandro Baldé.





Concernant Baldé, le FC Barcelone est disposé à étudier les offres des clubs intéressés. Cette position a suscité l'intérêt de Manchester United, Manchester City et Aston Villa, qui se sont tous renseignés sur la situation du joueur de 22 ans, selon MD.





Le profil de Baldé, latéral explosif, est très apprécié en Premier League, ce qui explique l'intérêt de plusieurs clubs. S'il devait quitter Barcelone, un transfert en Angleterre serait le plus probable.





La situation contractuelle de Baldé au FC Barcelone ouvre la voie à un départ.





Il est important de rappeler que le contrat de Baldé avec le FC Barcelone court jusqu'en 2028. À ce jour, aucune proposition de prolongation n'a été faite et, avec un peu plus de deux ans restants, cet été serait le moment idéal pour les Catalans d'en tirer le meilleur prix.





Le FC Barcelone pourrait envisager de laisser partir Baldé cet été, mais le joueur lui-même n'a absolument aucune intention de quitter le Camp Nou. Dans ces conditions, un départ en 2026 est peu probable, mais s'il ne signe pas de nouveau contrat avant la fin de la saison prochaine, une porte pourrait s'ouvrir davantage en 2027.