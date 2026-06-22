Manchester United met fin aux espoirs de Barcelone

Le FC Barcelone cherche actuellement un nouvel attaquant et s’intéresse de près à l’un des plus grands talents de la Premier League. Toutefois, Manchester United a rapidement verrouillé la porte à toute négociation concernant son avant-centre slovène Benjamin Sesko.

Selon le site « CaughtOffside », le club catalan a inscrit Cisko sur la liste des solutions de remplacement au cas où l’opération Julián Álvarez échouerait.

Alvarez demeure la priorité, mais les négociations avec l’Atlético de Madrid s’annoncent ardues : le club madrilène ne lâchera sa star argentine qu’en échange d’une indemnité colossale que le Barça n’est pas sûr de pouvoir aligner.

Devant cette complexité, la direction blaugrana a donc exploré d’autres pistes, et le nom de Benjamin Sesko est naturellement ressorti après sa première saison convaincante sous le maillot de Manchester United.

Mais Old Trafford a rapidement fermé la porte à toute négociation, le club n’ayant aucune intention de se séparer de son attaquant, malgré les approches d’intermédiaires.

Cette position s’inscrit dans la grande confiance que le club accorde à Sisko, l’entraîneur Michael Carrick le considérant comme un pilier de son projet sportif à long terme.

Les Red Devils avaient déboursé une somme importante pour l’enrôler à Leipzig et, au vu de ses performances lors de sa première saison, la direction est convaincue qu’il pourra mener l’attaque du club pendant de nombreuses années.

Conséquence : Manchester United considère Cisko comme un joueur « intouchable » et n’envisage pas, pour l’instant, de s’en séparer.

Cette saison, il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 1 635 minutes de jeu, 11 buts et une passe décisive, avec 51 tirs dont 34 cadrés.

Les mouvements du club sur le marché des transferts confirment cette confiance : les Red Devils cherchent un avant-centre supplémentaire pour épauler Cisko, non pour le remplacer.

Son importance se renforce encore avec le départ de Rasmus Høiland et l’incertitude entourant l’avenir de Joshua Zirkzee : se séparer de Cisko obligerait le club à reconstruire entièrement sa ligne d’attaque.

Par ailleurs, l’attaquant se sent à l’aise à Old Trafford, apprécie de travailler sous les ordres de Michael Carrick et ne projette pas de changer d’air.

Dans ces conditions, l’intérêt manifesté par le FC Barcelone s’apparente davantage à un suivi respectueux qu’à une tentative concrète de transfert.

Tant que Manchester United maintient sa position, aucune négociation n’est envisagée. L’avenir de Benjamin Cisko semble donc tracé : il poursuivra son parcours à Old Trafford, où il est perçu comme un élément clé du projet sportif.