Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Manchester United met fin aux espoirs de Barcelone

FC Barcelone
Manchester United
J. Alvarez
B. Sesko
M. Carrick
Espagne
Angleterre
Argentine
Slovénie

Le projet Karik est non négociable.

Le FC Barcelone cherche actuellement un nouvel attaquant et s’intéresse de près à l’un des plus grands talents de la Premier League. Toutefois, Manchester United a rapidement verrouillé la porte à toute négociation concernant son avant-centre slovène Benjamin Sesko.

Selon le site « CaughtOffside », le club catalan a inscrit Cisko sur la liste des solutions de remplacement au cas où l’opération Julián Álvarez échouerait.

Alvarez demeure la priorité, mais les négociations avec l’Atlético de Madrid s’annoncent ardues : le club madrilène ne lâchera sa star argentine qu’en échange d’une indemnité colossale que le Barça n’est pas sûr de pouvoir aligner.

Devant cette complexité, la direction blaugrana a donc exploré d’autres pistes, et le nom de Benjamin Sesko est naturellement ressorti après sa première saison convaincante sous le maillot de Manchester United.

Mais Old Trafford a rapidement fermé la porte à toute négociation, le club n’ayant aucune intention de se séparer de son attaquant, malgré les approches d’intermédiaires.

Cette position s’inscrit dans la grande confiance que le club accorde à Sisko, l’entraîneur Michael Carrick le considérant comme un pilier de son projet sportif à long terme.

Les Red Devils avaient déboursé une somme importante pour l’enrôler à Leipzig et, au vu de ses performances lors de sa première saison, la direction est convaincue qu’il pourra mener l’attaque du club pendant de nombreuses années.

Conséquence : Manchester United considère Cisko comme un joueur « intouchable » et n’envisage pas, pour l’instant, de s’en séparer.

Cette saison, il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 1 635 minutes de jeu, 11 buts et une passe décisive, avec 51 tirs dont 34 cadrés.

Les mouvements du club sur le marché des transferts confirment cette confiance : les Red Devils cherchent un avant-centre supplémentaire pour épauler Cisko, non pour le remplacer.

Son importance se renforce encore avec le départ de Rasmus Høiland et l’incertitude entourant l’avenir de Joshua Zirkzee : se séparer de Cisko obligerait le club à reconstruire entièrement sa ligne d’attaque.

Par ailleurs, l’attaquant se sent à l’aise à Old Trafford, apprécie de travailler sous les ordres de Michael Carrick et ne projette pas de changer d’air.

Dans ces conditions, l’intérêt manifesté par le FC Barcelone s’apparente davantage à un suivi respectueux qu’à une tentative concrète de transfert.

Tant que Manchester United maintient sa position, aucune négociation n’est envisagée. L’avenir de Benjamin Cisko semble donc tracé : il poursuivra son parcours à Old Trafford, où il est perçu comme un élément clé du projet sportif.

Publicité