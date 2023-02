Manchester United : Martial, la stat de la honte

Manchester United a besoin de remplacer Anthony Martial si il veut se battre pour le titre de Premier League, selon les médias anglais.

Une fois de plus, l'ancien Monégasque a manqué un match de Manchester United sur blessure, cette fois lors de la victoire 2-1 contre Crystal Palace.

9 petites apparitions

Le Français n'a fait que neuf apparitions en championnat cette saison et il n'a fait que 30 apparitions ou plus en championnat lors de deux de ses huit saisons à Old Trafford.

La dernière fois que le joueur de 27 ans a joué 90 minutes dans un match de Premier League contre Sheffield United remonte à janvier 2021.

Avant le début de la saison prochaine, les Red Devils estiment qu'ilss doivent signer un remplaçant, considérant qu'ils ne peuvent plus lui faire confiance.

Les dirigeants des Red Devils estiment qu'il faut donner à Ten Hag un attaquant de pointe sur lequel il peut compter et United sera un concurrent pour le titre en 2023-24. On attend de voir...