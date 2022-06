Manchester United : Maguire raconte son cauchemar

Le défenseur sait qu'il allait se trouver dans une position où il allait être critiqué en raison du prix payé par les Red Devils pour le recruter.

Harry Maguire s'est ouvert sur la menace de bombe qu'il a reçue plus tôt cette année, tout en disant aux fans de Manchester United en colère qui l'ont pris pour cible sous les huées et les quolibets qu'"il y a une limite". Harry Maguire a traversé trois années mouvementées en club et en sélection depuis qu'il a rejoint Manchester United en provenance de Leicester pour un montant record de près de 100 millions d'euros.

"J'ai une famille"

Le défenseur est devenu une sorte de bouc émissaire pour les échecs des Red Devils, après avoir reçu le brassard de capitaine six mois après son arrivée à Old Trafford, et certains sont allés trop loin dans leurs protestations. Maguire a été régulièrement hué par les fans de United dans la seconde moitié de la saison 2021-22, ce qu'il a accepté, mais la situation a dégénéré dangereusement lorsqu'une menace de bombe a été envoyée à son domicile familial le 20 avril.

"Il y a une ligne", a déclaré le joueur de 29 ans sur la façon dont il a réagi. "Nous sommes des êtres humains. J'ai une famille. Les gens demandent si cela m'affecte. Ma mentalité est que cela ne m'affecte pas trop, mais quand il s'agit d'alertes à la bombe, il s'agit plus de la famille. Je suis simplement heureux que mes enfants soient à un âge où ils ne lisent pas de choses et ne voient pas de choses aux informations. Si mes enfants étaient plus âgés, ils pourraient voir des choses, aller à l'école et les gens en parler. C'est à ce moment-là que cela vous affecte un peu plus".

"Je suis mon plus grand critique"

Maguire a ajouté sur ses critiques à United : "Je suis dans une position où je vais être critiqué. Manchester United a payé une grosse somme d'argent pour moi. C'est l'un des clubs les plus aimés au monde et aussi l'un des plus détestés au monde également. Nous savons que nous sommes les plus surveillés. J'accepte totalement les critiques lorsque nous concédons des buts ou faisons des erreurs. Je suis assez grand pour accepter que les gens se mettent sur mon dos et me disent que je peux m'améliorer."

Maguire s'exprimait avant l'ouverture de la Ligue des Nations de l'Angleterre contre la Hongrie samedi, qui marquera sa première apparition internationale depuis qu'il a été hué lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire le 29 mars. "J'ai vécu des moments extraordinaires avec les supporters anglais et je ne vais pas laisser la minorité - je ne sais pas combien ils étaient, 10 à 20 personnes ont fait ça lors du match contre la Côte d'Ivoire - affecter ma relation avec eux", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur le traitement réservé par les supporters. "J'ai été un peu choqué. Je ne dirais pas que j'ai été blessé ou bouleversé. Je sais que ma famille et mes amis ont pu être affectés par cela, mais j'ai été plus surpris."

Maguire espère qu'un tel incident ne se reproduira pas, car il estime que ce genre de comportement a un impact négatif sur la prochaine génération de stars des Three Lions, mais il s'est également engagé à faire des efforts pour retrouver sa meilleure forme. "Il y avait beaucoup de jeunes dans l'équipe ce jour-là, beaucoup de jeunes dans les tribunes, beaucoup d'enfants qui regardent et qui aspirent à devenir des footballeurs anglais, alors pour eux, entendre cela de la part de quelqu'un qui a été impliqué dans une si grande partie du voyage au cours des cinq dernières années, c'est triste à voir", a-t-il déclaré.

"Cela les affecte probablement [les jeunes joueurs anglais]. C'est pourquoi c'était un peu décevant. Nous en avons parlé en tant que groupe. Mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de bons moments à venir, lorsque les supporters anglais montreront à nouveau leur soutien et leur amour. Je suis mon plus grand critique. Même s'il y a beaucoup de critiques, je suis toujours mon plus grand critique ! Le deuxième plus grand critique est probablement mon père. Si cela était arrivé plus tôt dans ma carrière, j'aurais eu du mal ce soir-là. Mais j'ai 29 ans, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas et j'ai appris à les gérer grâce à l'expérience. Je suis sûr que je vais revenir à mon meilleur football très bientôt", a conclu Maguire.