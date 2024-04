Manchester United – Liverpool : Salah évite la défaite aux Reds (2-2)

Manchester United recevait Liverpool dimanche pour le compte de la 32e journée de Premier League. Score final, 2-2.

Manchester United et Liverpool étaient aux prises dimanche à l’occasion de la 32e journée de Premier League. Ce choc de haut de tableau aura tenu ses promesses et mais il n’y aura pas de vainqueur entre les Red Devils et les Reds.

Liverpool passe devant au score

Annoncé pour être chaud bouillant, ce ‘’Derby of England’’ confirmait les prédictions dès l’entame de match. Manchester United ouvrait déjà le score grâce à Alejandro Garnacho mais le but de l’Argentin était invalidé hors-jeu (2e). Liverpool rétorquait dans la foulée avec une frappe de Szoboszlai qui butait sur André Onana (3e). Les deux équipes se rendent coup pour coup mais ce sont les Reds qui passaient près de l’ouverture du score avec Szoboszlai qui manquait sa tentative alors qu’il était servi dans le bon tempo par Andrew Robertson (19e).

Getty

Liverpool finissait bien par trouver le chemin des filets grâce à Luis Diaz qui profitait d’une déviation de Darwin Nunez après un corner de Robertson pour surprendre les Red Devils (0-1, 23e). Les prochaines occasions étaient pour les Reds mais Mohamed Salah (33e) et Nunez (35e) vendangeaient les plus franches. Acculés, les Mancuniens parvenaient à ne pas encaisser ce but du break jusqu’à la pause.

Une nouvelle victoire échappe à Manchester United

Au retour des vestiaires, c’est Liverpool qui s’illustrait en premier sur une double occasion de Robertson et Nunez qui était sauvé par Harry Maguire (48e). Une occasion regrettable puisque les Reds se faisaient punir par Bruno Fernandez qui marquait depuis le rond central après une passe ratée de Quansah à Van Dijk (1-1, 50e). Revigorés par cette égalisation, les Reds Devils mettaient le pied sur le ballon et maintenaient la pression sur le camp des Reds. Un plan qui va fonctionner puisque les Mancuniens prenaient l’avantage quelques minutes plus tard. Bien servi par Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo se retournait et décochait une frappe imparable pour Kelleher (2-1, 67e).

Getty

Liverpool poussait ensuite pour revenir au score mais Onana s’interposait devant Joe Gomez (77e) et Luis Diaz (79e) avant que Salah ne manque le cadre sur sa tentative (79e). Toutefois, ce choc était encore loin d’être terminé. Les Red Devils concédaient un penalty après une faute de Wan-Bissaka sur Harvey Elliot (82e). La sentence fut exécutée par Salah qui rétablissait la parité en prenant Onana à contre-pied (2-2, 84e). Les Reds devenaient dangereux dans cette fin de match mais les Red Devils ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Liverpool (2e, 71pts) évite la défaite et reste collé à Arsenal (1er, 71pts) avec le même nombre de points. De son côté, Manchester United (6e, 49pts) n’arrive pas à conserver une nouvelle fois, son avantage et s’éloigne encore plus de la Ligue des Champions.