Manchester United - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester accueille les Reds de Liverpool pour tenter de se relancer en Premier League, ce dimanche. Les dernières infos ici.

Démarrée le 16 août dernier, la Premier League anglaise se poursuit en Angleterre. Ce weekend, se disputent les matchs de la troisième journée du championnat. Parmi ces chocs, le duel des titans entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford, ce dimanche.

Manchester en quête de rebond

Manchester United a fait plusieurs recrutements cet été, dont les arrivées de Leny Yoro (blessé) et de Manuel Ugarte au dernier moment du mercato. Déjà battus par les Reds (0-3) lors de la présaison, les Red Devils auront à prendre la revanche pour défaire Liverpool. Alors qu’ils ont bien démarré la saison avec une victoire difficile contre Fulham (1-0), les hommes d’Erik ten Hag ont été battus par Brighton (2-1) lors de la deuxième journée. Une victoire est envisagée pour se relancer.

De son côté, Liverpool tentera de décrocher sa troisième victoire de la saison en Premier League. Vainqueurs du promu Ipswich Town (0-2) pour commencer et de Brentford (2-0) lors de la deuxième journée, Mohamed Salah et ses partenaires veulent continuer sur la même lancée. Nouvel entraîneur des Reds, Arne Slot est en confiance avant ce choc, même si ce match est contre l’éternel rival, qui compte un léger avantage dans les confrontations directes.

Depuis mars 2008 à ce jour, Manchester United et Liverpool se sont affrontés à 44 reprises toutes compétitions confondues. Sur l’ensemble, les Red Devils ont remporté 18 victoires contre 16 pour les pensionnaires d’Anfield. Dix (10) matchs nuls ont séparé les deux rivaux.

Horaire et lieu du match

Manchester United - Liverpool

3e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 17h française

Les compos probables du match Manchester United - Liverpool

Manchester United : Onana - Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot - Casemiro, Mainoo - Diallo, Fernandes, Garnacho - Zirkzee

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Jota, Diaz

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester United - Liverpool ?

La rencontre entre Manchester United et Liverpool sera à suivre ce dimanche 1er septembre à partir de 17h sur Canal+ et Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.