Manchester United, les excuses de Glazer

Le coprésident de Manchester United, Joel Glazer, a écrit une lettre ouverte aux supporters dans laquelle il admet s'être trompé sur la Super League.

Glazer, qui s'est rarement engagé avec les fans depuis sa prise de contrôle du club en 2005, s'est exprimé à trois reprises au cours des trois derniers jours alors que le club annonçait son intention de rejoindre la Superligue avant de se retirer.

Gary Neville, entre autres, a exprimé son mécontentement face aux propriétaires et les a appelés à quitter le club.

Voici chaque mot de la lettre de Glazer aux fans: "A tous les supporters de Manchester United, "Au cours des derniers jours, nous avons tous été témoins de la grande passion que génère le football et de la profonde loyauté que nos supporters ont pour ce grand club."

"Vous avez clairement exprimé votre opposition à la Super League européenne, et nous avons écouté. Nous nous sommes trompés et nous voulons montrer que nous pouvons corriger les choses."

«Bien que les blessures soient frâiches et que je comprends qu'il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je suis personnellement engagé à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction."

"Nous continuons de croire que le football européen doit devenir plus durable dans toute la pyramide à long terme. Cependant, nous admettons pleinement que la Super League n'était pas la bonne façon de procéder."

«En cherchant à créer une base plus stable pour le jeu, nous n'avons pas réussi à montrer suffisamment de respect pour ses traditions profondément enracinées - la promotion, la relégation- et nous en sommes désolés."

"C’est le plus grand club de football du monde et nous nous excusons sans réserve pour les troubles causés ces derniers jours. Il est important pour nous de corriger cela. Manchester United a un riche héritage et nous reconnaissons notre responsabilité de vivre à la hauteur de ses grandes traditions et valeurs. La pandémie a soulevé tant de défis uniques et nous sommes fiers de la façon dont Manchester United et ses fans de Manchester et du monde entier ont réagi aux énormes pressions pendant cette période. «Nous réalisons également que nous devons mieux communiquer avec vous, nos fans, car vous serez toujours au cœur du club".