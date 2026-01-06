Manchester United : le retour sensationnel !

Darren Fletcher assurera l'intérim dans l'immédiat, mais le club devrait nommer un autre entraîneur pour les mois à venir, avant la nomination définitive d'un titulaire pour la saison prochaine.

Le passage de Solskjaer à Old Trafford s'était mal terminé : il avait été limogé le lendemain d'une lourde défaite face à Watford, venant aggraver un début de saison 2021-2022 déjà difficile. Le Norvégien reste cependant très attaché à Manchester United, près de 30 ans après son arrivée comme joueur à l'été 1996. Fabrizio Romano a rapporté sur sa chaîne YouTube que Solskjaer serait « tout à fait disposé » à revenir à Old Trafford, ne serait-ce qu'à titre intérimaire.

The Athletic affirme désormais que Solskjaer est « envisagé pour un retour très émouvant ». Son premier passage à la tête de l'équipe, qui a duré près de trois ans, avait été marqué par une nomination en tant qu'intérimaire, suite au limogeage d'un autre entraîneur portugais : José Mourinho par la précédente direction de Manchester United.

De nombreux supporters de United ont déploré le manque de succès concrets du club durant l'ère Solskjaer, de décembre 2018 à novembre 2021. Il est vrai que l'ancien attaquant, qui a disputé 366 matchs avec les Red Devils et a ensuite fait partie du staff technique de l'équipe première et dirigé l'équipe réserve, n'a remporté aucun trophée. Cependant, il s'est montré plus régulier que ses deux successeurs permanents.

En deux saisons complètes à la tête de l'équipe, Solskjaer a mené Manchester United à la deuxième et à la troisième place en Premier League, a atteint les demi-finales, voire mieux, de cinq coupes nationales, et a su tirer le meilleur de Marcus Rashford et d'Antony Martial. Son pourcentage de victoires (54,2 %) était légèrement inférieur à celui d'Erik ten Hag (54,7 %) – mais sur un nombre de matchs nettement supérieur – et bien meilleur que celui d'Amorim (38,1 %). Il affichait également un meilleur bilan que David Moyes (52,9 %) et Louis van Gaal (52,4 %).

Ce résultat n'a peut-être pas atteint les sommets inégalés fixés par Sir Alex Ferguson, mais dans le contexte actuel de Manchester United, un club qui cherche encore ses marques après le départ de Ferguson, il était loin d'être mauvais. De tous ceux qui ont occupé le poste d'entraîneur depuis la retraite de Ferguson il y a près de 13 ans, Solskjaer est celui qui s'est le plus approché de ce qui ressemble à la véritable « management United ».