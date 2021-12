Manchester United : Le choix surprenant d'Anthony Martial

Selon un rapport de Sky Sports News, Anthony Martial préfère rejoindre le FC Séville s'il doit quitter Manchester United lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Le FC Barcelone et la Juventus ont également manifesté leur intérêt pour l'attaquant français, mais c'est au FC Séville qu'il pense avoir le plus de chances de relancer sa carrière.

Et Séville pourrait avoir besoin de lui. Le club andalou est au milieu d'une véritable course au titre - s'il bat Barcelone ce soir, il reviendra à trois points du Real Madrid, leader de la Liga. Mais il leur manque un véritable buteur. Youssef En-Nesyri est blessé et Rafa Mir n'a pas encore trouvé de régularité.

Martial a maintenant 26 ans, une période charnière dans la carrière d'un footballeur. Il a contribué à 79 buts et 50 passes décisives pour United lors des 268 matchs qu'il a joués pour le club, mais il n'a marqué qu'un seul but en dix apparitions toutes compétitions confondues jusqu'à présent en 2021/22.

Le Français devrait s'entretenir avec Ralf Rangnick dans les prochains jours au sujet du rôle qu'il jouera à Old Trafford sous la direction du nouvel Allemand. Si les deux parties sont d'accord pour dire qu'un transfert est la meilleure option pour lui, c'est le Sanchez-Pizjuan qui est dans sa ligne de mire.