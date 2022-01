Manchester United : la réponse cash de Rashford à Rangnick

Anthony Martial a répondu à l'entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, qui a affirmé que l'attaquant voulait être exclu du groupe pour le match nul 2-2 de samedi à Aston Villa.

Martial contre-attaque

Le Français est lié à un départ d'Old Trafford en janvier, et le FC Séville était intéressé pour lui offrir une porte de sortie mais a trouvé les exigences de Manchester trop élevées.

Maintenant, il semble que la relation de Martial avec Rangnick ne soit pas la meilleure.

"[Martial] ne voulait pas être dans le groupe", a déclaré Rangnick lorsqu'il a été interrogé sur l'absence du joueur de 26 ans. "Il aurait dû être dans le groupe normalement. Il ne voulait pas l'être et c'est la raison pour laquelle il n'était pas avec nous."

Martial, cependant, réfute ces affirmations et a rapidement répondu à son entraîneur sur Instagram.

"Je ne refuserai jamais de jouer un match pour Man United", a écrit Martial sur ses réseaux. "Je suis ici depuis sept ans et je n'ai jamais manqué de respect, et ne manquerai jamais de respect, au club et aux fans".