Manchester United : incroyable rebondissement pour les Français

Erik ten Hag a révélé que Manchester United a eu des discussions contractuelles avec Raphael Varane et Anthony Martial.

Les deux joueurs sont en fin de contrat avec United cet été, ce qui signifie qu'ils sont désormais libres de négocier avec des clubs étrangers et qu'ils peuvent quitter le club gratuitement en juin. United avait initialement indiqué que Varane était sous contrat jusqu'en 2025 lorsqu'il avait signé avec le club en provenance du Real Madrid, mais il est apparu depuis que le contrat du défenseur expire en juin. Le club a la possibilité de prolonger d'un an le contrat des deux joueurs, comme il l'a fait pour Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka et Hannibal Mejbri.

"Nous discutons avec Rapha Varane et Anthony Martial et nous avons déclenché les options sur Lindelof, Hannibal et Wan-Bissaka", a déclaré Ten Hag lors d'une conférence de presse jeudi. Interrogé sur ce point, le Néerlandais a ajouté qu'il s'agissait d'une discussion interne entre le club et le joueur.

Ten Hag a refusé de commenter les discussions du club avec le Borussia Dortmund sur un éventuel transfert de Jadon Sancho, mais il a révélé qu'Andre Onana était disponible pour le troisième tour de la FA Cup, lundi à Wigan Athletic, à la suite de discussions avec le Cameroun. Onana a été sélectionné dans l'équipe du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations mais il y a encore une chance qu'il joue pour United contre Tottenham le 14 janvier, le jour avant que son pays ne commence sa campagne contre la Guinée.

Martial n'a pas joué 90 minutes pour United depuis près de trois ans. La dernière fois qu'il a terminé un match, c'était lors de la défaite 2-1 contre Sheffield United le 27 janvier 2021.

Martial a manqué les cinq derniers matches de Manchester United et ne devrait pas être disponible pour le déplacement à Wigan. Ten Hag a déclaré qu'il pensait disposer de la même équipe que celle qui a été battue 2-1 à Nottingham Forest samedi dernier.