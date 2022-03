Manchester United : il prend sa retraite à 23 ans

Le gardien de but souffre d'une blessure à la hanche qui a entraîné deux opérations et une longue période de rééducation. Il a joué pour l'équipe des moins de 23 ans de Manchester.

Woolston dit stop

"Il a été très difficile d'accepter de devoir prendre sa retraite à seulement 23 ans, mais je me sens beaucoup plus positif maintenant", a déclaré Woolston.

"Je suis vraiment fier de tout ce que j'ai accompli, beaucoup de gens rêvent de jouer au football à ce niveau. Bien sûr, j'aurais aimé aller plus loin, mais ce fut un honneur absolu de représenter Manchester United pendant mon séjour ici.

"Le soutien de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, du personnel médical et de toute l'Académie de Manchester United a été phénoménal.

"Tout le monde a joué un rôle majeur dans mon parcours en me gardant le moral, en me permettant de réfléchir positivement à mes expériences de jeu et de commencer à regarder vers l'avenir.

"Pour l'instant, je suis entièrement concentré sur la prochaine étape de ma carrière. Je suis prêt à utiliser tout ce que j'ai appris, ma résilience, mon dynamisme et ma détermination pour faire de ma vie un véritable succès."