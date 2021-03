Manchester United gèle encore le tarif de ses abonnements

Manchester United, qui espère pouvoir accueillir normalement ses supporters à Old Trafford lors de la saison 2021-2022, vient d’annoncer le gel du prix des abonnements. « Les tarifs des abonnements ont été gelés pour la saison 2021-2022, dans le cadre de notre engagement continu en faveur d'une tarification équitable, qui est un élément fondamental de notre politique de billetterie depuis un certain temps. C'est la dixième saison consécutive que le club maintient les tarifs inchangés », a déclaré le directeur général du groupe, Richard Arnold, dans un communiqué.

