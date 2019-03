Real Madrid, opération Pogba lancée ?

Les Merengue auraient commencé à échanger avec Mino Raiola, agent de Paul Pogba, en vue d'un transfert cet été.

Ce n'est plus un secret pour personne, le va se montrer très offensif sur le marché des transferts l'été prochain. Si les montants divergent en fonction des sources, une chose est sûre, Zinedine Zidane va bénéficier d'une belle enveloppe pour renouveler son effectif cet été et surtout le renforcer afin de redevenir compétitif après une saison manquée notamment suite au départ de Cristiano Ronaldo, jamais réellement remplacé.

De nombreux noms sont annoncés du côté du Real Madrid et notamment en attaque ou quasiment tous les meilleurs joueurs du monde sont cités à l'image de Neymar, Kylian Mbappé, Harry Kane et bien d'autres, mais ce n'est pas le seul secteur de jeu que compte renforcer les Merengue. L'entraîneur français veut également du sang neuf au milieu de terrain et à cette position c'est un compatriote de Zinedine Zidane, Paul Pogba, qui tiendrait la corde.

Des contacts téléphoniques

Selon Marca, le transfert de Paul Pogba au Real Madrid "est sur le bon chemin". Le quotidien sportif espagnol, qui consacre sa "une" au champion du monde 2018, indique que les relations entre l'agent du Français, Mino Raiola, et le club espagnol, mauvaises, se seraient réchauffées ces dernières semaines. À tel point que deux contacts téléphoniques auraient eu lieu entre la direction du club et le représentant du milieu de terrain de , sous contrat jusqu'en 2021 chez les Red Devils.

Marca a également rappelé que Paul Pogba a toujours plu à Zinedine Zidane, de retour au Real Madrid, avec pour mission de reconstruire une équipe compétitive. À l'été 2016, des contacts avaient même été évoqués alors que le milieu de terrain de l'équipe de jouait à l'époque à la . Mais les négociations n'avaient finalement pas abouti, et Pogba avait rejoint Manchester United. Reculer pour mieux sauter.

Lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France la semaine dernière, Paul Pogba avait de son côté également ouvert la porte au Real Madrid : "Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est un rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs du monde. Il y a Zidane qui est coach et ça aussi c'est un rêve pour tous ceux qui aiment le foot. Pour l'instant je suis à Manchester, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Aujourd'hui je suis à Manchester et je suis heureux".