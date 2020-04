Manchester United - Ferdinand recommande à Pogba de plus s'investir

L'ancien défenseur central des Red Devils estime que le Français devrait gérer ses intérêts personnels d'un peu plus près...

Au moment de son titre de Champion du Monde remporté en 2018 avec l'Equipe de , on pensait Paul Pogba prêt à prendre une nouvelle dimension. Néanmoins, le joueur de est encore loin du compte, lui qui n'a presque pas joué de la saison 2019-20 avant que celle-ci ne soit interrompue. Régulièrement blessé et constamment annoncé sur le départ, le Français est dans une situation qui interroge Outre-Manche.

Rio Ferdinand recommande à Paul Pogba de s'investir

Rio Ferdinand, ancienne gloire du club, ne goûte d'ailleurs pas vraiment au comportement de Paul Pogba. Selon lui, le joueur formé au Havre gagnerait à se montrer plus clair et à faire en sorte que son agent, un certain Mino Raiola, prenne un peu de recul dans la gestion de ses intérêts.

"Il n'a même pas joué au football cette année. Pourquoi parlez-vous de Paul Pogba ? Il n'a pas vraiment joué cette saison. Donc il ne devrait pas être dans la conversation, je ne comprends pas (...) Et je suis honnête à propos de Paul et j'aime Paul, parce que c'est un super gars. Je le connais depuis qu'il est un jeune et je lui parle encore maintenant. Mais le seul problème que j'ai avec Paul est qu'il devrait discuter (de son avenir) au lieu que son agent ne le fasse. S'il le faisait, la situation serait plus claire", a ainsi confié Rio Ferdinand, lors d'un podcast pour Beautiful Game.