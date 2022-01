Manchester United : Ferdinand pointe du doigt les défauts de Martial

En manque de temps de jeu à Manchester United depuis le début de saison avec les arrivées de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo l'été dernier, Anthony Martial voulait quitter les Red Devils cet hiver. L'international français a vu son souhait être exaucé puisqu'il a officiellement été prêté au FC Séville, club qu'il souhaitait rejoindre pour se relancer, ce mardi soir. Un prêt sec sans option d'achat pour lequel Anthony Martial a accepté de réduire son salaire.

"Martial avait besoin de partir"

L'international français a besoin de jouer et de se relancer après une année et demie compliquée chez les Red Devils. Recruté pour 80 millions d'euros, bonus compris, à l'AS Monaco en 2015, Anthony Martial avait bien débuté son aventure en Angleterre avec un but lors du derby face à Liverpool, mais il n'a jamais confirmé tout son talent avec régularité dans le temps. Manchester United a finalement perdu patience et a décidé de parier sur d'autres éléments comme Mason Greenwood, Marcus Rashford et même Jadon Sancho.

OFFICIEL - Anthony Martial quitte Manchester United pour le FC Séville

Dans son podcast "Vibe with Five", Rio Ferdinand, ancien capitaine de Manchester United, a analysé le départ d'Anthony Martial et comprend le choix de l'attaquant français : "Je pense que Martial en avait besoin. Il doit jouer, être régulier et commencer à jouer des minutes de façon constante. Depuis l'année dernière ou même plus, Martial n'a pas été régulier et il avait besoin de ce transfert. Je suis également intéressé de voir qui d'autre va partir. Il est possible que Donny Van de Beek aille quelque part et je suis très intéressé de savoir où".

Martial trop prévisible dans son jeu selon Ferdinand

"Lingard est dans la même situation. Ma tête me dit qu'il va à Newcastle, mais c'est un de ces joueurs qui a besoin de sortir et de jouer. Comme Martial. J'espère qu'il s'améliorera pendant qu'il est prêté et qu'il libérera de l'espace pour que Manchester United puisse aller chercher quelqu'un d'autre. Il a montré des éclairs tout au long de sa carrière à Manchester United et vous pensez : 'Wow, ce gamin pourrait être très spécial'. Mais ensuite, il a eu des moments où il n'était pas convaincant et vous pensiez qu'il n'était pas assez bon", a ajouté l'ancien international anglais.

Manchester United : Rangnick voit Cristiano Ronaldo sur un banc dans le futur

L'article continue ci-dessous

Rio Ferdinand s'est ensuite penché sur les défauts d'Anthony Martial qui ont contribué à ce qu'il ne réussisse pas totalement chez les Red Devils : "Je pense que Martial ne bougeait pas assez le ballon et ne faisait pas de courses en profondeur. Mais il est rapide. Parfois, il faut varier la façon d'attaquer les adversaires et on ne peut pas toujours avoir le ballon au pied. Il n'a pas fait autant de dégâts à la défense adverse qu'il aurait pu le faire".

"Quand vous voyez Mané, Rashford parfois, Sterling, ils ne demandent pas toujours à le faire balle au pied parce que c'est facile à lire pour le défenseur. Vous devez varier vos façons d'attaquer. Je pense qu'il ne l'a pas assez fait. On lui a reproché des choses comme de ne pas sourire et d'être de mauvaise humeur, mais ce qu'il faut regarder, c'est sa façon de jouer au football.... Ses incohérences. Si vous voulez être une équipe qui gagne, vous ne pouvez pas avoir des gens inconsistants dans l'équipe", a conclu l'ancien capitaine de Manchester United.