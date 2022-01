Manchester United : Rangnick voit Cristiano Ronaldo sur un banc dans le futur

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a conseillé à Cristiano Ronaldo de devenir manager après sa retraite, ajoutant que la star portugaise comprendra un jour pourquoi un joueur de son statut doit être remplacé dans certaines situations.

Ronaldo était visiblement frustré lorsqu'il a été retiré du jeu lors de la récente victoire de Man Utd sur Brentford, s'attirant des critiques pour sa réaction.

Mais Rangnick n'interprète pas l'emportement de Ronaldo comme un signe d'irrespect, mais plutôt comme une réaction émotionnelle à une situation qu'un manager ne peut pas regarder avec émotion.

Rangnick n’en veut pas à Ronaldo

"Je n'ai pas du tout vu ou interprété qu'il me défiait", a déclaré Rangnick. "Il a juste montré de manière peut-être trop émotionnelle qu'il n'était pas heureux d'être remplacé. Mais, comme je l'ai dit, ce n'était pas la première fois. "

"Je pense que si vous regardez le moment où Sir Alex [Ferguson] l’a remplacé ou d'autres entraîneurs comme [Maurizio] Sarri ou qui que ce soit dans le passé, sa réaction était assez similaire, ce qui montre, au final, que cela n'a rien à voir avec le manager du moment. Il s'agit de sa propre ambition et de son propre désir de rester sur le terrain."

Il poursuit : "Je pense qu'à un moment donné, Cristiano sera aussi un manager lui-même, peut-être dans quelques années ou peut-être dans 10 ans s'il joue encore cinq ans, et alors il aura lui-même la même expérience. Je ne le blâme pas pour cela mais, évidemment, comme manager, je pense qu'il ne devrait pas être aussi émotif."

"De plus, devant les caméras de télévision, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit, ni dans le sien, ni dans celui de ses coéquipiers. En fin de compte, c'est un jeu émotionnel et les joueurs sont émotifs et je ne l'ai pas du tout pris personnellement."

L'article continue ci-dessous

CR7 trop émotif ?

L'incident s'est produit lors de la victoire 3-1 de Man Utd sur Brentford, qui a été la première apparition de Ronaldo depuis sa blessure à la hanche début janvier.

Après que Mason Greenwood ait donné une avance de 2-0 à Man Utd après 70 minutes, Rangnick a choisi de sortir Ronaldo du jeu et de faire entrer Harry Maguire, à la grande frustration de la star portugaise.

"Pourquoi moi ? Pourquoi moi... Pourquoi m'avoir sorti ?", a-t-il été vu en train de quitter le terrain avant d'avoir une conversation avec Rangnick sur le banc.