Manchester United – FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur MU-Barça.

Qui aura le dernier mot ?

A l'aller, au Camp Nou, les deux équipes se sont séparées sur un match nul 2-2 concluant un très beau match. Tout va donc se jouer à Old Trafford entre deux clubs en très grande forme.

Manchester United est invaincu depuis 8 matches, toutes compétitions confondues tandis que le FC Barcelone fait encore plus fort : 18 matches sans défaite, toutes compétitions confondues.

Date, horaire et lieu de Manchester United-FC Barcelone

Date : jeudi 23 février 2023

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Old Trafford

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Barrage de la phase à élimination directe de la Ligue Europa 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Clément Turpin (France).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester United-FC Barcelone ?

En France, la rencontre entre Manchester United et le FC Barcelone sera diffusée sur RMC Sport Live 1.

Le streaming pour voir le match Manchester United-FC Barcelone

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-FC Barcelone en streaming sur l'application RMC SPORT.

Les compositions probables de Manchester United-FC Barcelone

Suspendus au match aller, Lisandro Martinez et Marcel Sabitzer seront cette fois à la disposition d'Erik ten Hag. En revanche, le coach des Red Devils devra se passer des services de Christian Eriksen et Donny van de Beek qui sont blessés. Anthony Martial et Harry Maguire sont quant à eux incertains.

Du côté de l'équipe barcelonaise, Gavi est suspendu pour ce match à Old Trafford tandis que Pedri et Ousmane Dembélé sont forfaits en raison d'une blessure.

L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Sabitzer - Sancho, Fernandes, Rashford - Weghorst.

L'équipe probable du FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Alonso, Alba - De Jong, Busquets, Kessié - Raphinha, Lewandowski, Fati.

Les statistiques à connaître avant Manchester United-FC Barcelone

● Manchester United mène deux qualifications (C2 1984, C1 2008) à une (C1 2019) contre le Barça.

● Toutes compétitions européennes confondues, Manchester United présente un bilan positif à Old Trafford contre le Barça avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite.

● Marcus Rashord est le joueur qui marque le plus de buts, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2013 (13 buts).