Manchester United est déterminé à faire signer Frenkie de Jong du FC Barcelone cet été, selon le Daily Star.

Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, a fait de son compatriote sa cible numéro un.

Ten Hag a travaillé avec son compatriote néerlandais à l'Ajax et espère pouvoir convaincre De Jong de venir à Old Trafford avec une offre de contrat énorme. On pense que United pourrait lui offrir un salaire hebdomadaire de 395 000 £, dépassant celui de David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo. Cela équivaut à un salaire annuel de 24 millions d'euros.

On pense que De Jong souhaite rejoindre un club jouant la Ligue des champions s'il veut quitter le FC Barcelone et United ne peut pas offrir cela en l'état actuel des choses. Le club a terminé sixième de la Premier League cette saison et s'est qualifié de justesse pour la Ligue Europa. Il a terminé deux points au-dessus de West Ham United et a obtenu une place en Ligue Europa de conférence.