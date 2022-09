Manchester United fait tout pour garder Rashford

Manchester United est prêt à ouvrir des négociations pour un nouveau contrat avec Marcus Rashford.

Le Sun affirme que Manchester United est prêt à récompenser la forme de Rashford en début de saison en lui offrant un nouveau contrat de cinq ans.

L'attaquant a moins de 10 mois à tirer de son contrat actuel de 200 000 £ par semaine, bien que United ait la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Mais ses représentants ont tenu des discussions secrètes avec le Paris Saint-Germain dans la capitale française le mois dernier, augmentant les suggestions que Rashford voulait un nouveau départ après avoir également perdu sa place dans l'équipe d'Angleterre la saison dernière.

Mais il semble être un joueur beaucoup plus heureux sous la direction du nouvel entraîneur de United, Erik ten Hag, qui a été catégorique sur le fait qu'il veut "définitivement" garder Rashford.

"Je ne pense pas qu'il soit en fin de contrat - United contrôle la situation", a déclaré Ten Hag cette semaine. "Je vois un Marcus Rashford heureux. Je vois certaines phases dans son jeu que nous pourrions améliorer, et nous avons travaillé très dur ces deux derniers mois et demi avec lui sur différents aspects. Il aime vraiment ça et veut le transférer sur le terrain."