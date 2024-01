Manchester United et le Real Madrid s'affrontent pour une star de Premier League

Manchester United aurait l'intention de continuer à rechercher le défenseur d'Everton Jarrad Branthwaite, malgré la concurrence du Real Madrid.

L'équipe d'Erik ten Hag est à la recherche d'un nouveau défenseur central et Branthwaite est l'un des noms qui figurent actuellement sur sa liste de souhaits.

Tottenham Hotspur souhaitait également recruter la star d'Everton avant d'obtenir Radu Dragusin du Genoa, l'intérêt des Spurs pour les deux joueurs ayant été signalé pour la première fois par FootballTransfers.

Cependant, Man Utd souhaite conclure un accord avec Branthwaite et prépare une offre de 47 millions d'euros, selon le journal italien Corriere dello Sport (via The Evening Standard).

Andy Cole préoccupé par la poursuite de Jarrad Branthwaite par Man Utd

Malgré la forme de Branthwaite depuis le début de la saison, Andy Cole, légende de Man Utd, n'est pas convaincu qu'il soit la bonne option pour son ancien club.

Il a récemment admis : "Il s'est très bien débrouillé avec Everton cette saison. Lorsque vous jouez pour une équipe en difficulté et que les gens parlent de vos performances de manière positive, c'est que vous jouez très bien. La question est de savoir s'il est meilleur que Harry Maguire.

"Depuis qu'il est revenu dans l'équipe de Manchester United cette saison, Harry Maguire a joué comme le Harry Maguire que nous avons vu à Leicester City. Si l'on fait abstraction de l'âge de Jarrad, est-il meilleur que Harry Maguire ? Va-t-il faire progresser Manchester United ?

"Manchester United doit acheter des joueurs qui améliorent son équipe, car s'il continue à acheter des joueurs d'un niveau similaire à celui qu'il a déjà, il n'avancera pas.

Branthwaite a fait 24 apparitions avec Everton depuis le début de la saison, et il lui reste trois ans et demi de contrat à Goodison Park après avoir signé un nouveau contrat en octobre 2023.