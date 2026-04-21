Manchester United et adidas rééditent le charme vintage avec la collection « Bringback »

adidas et Manchester United dévoilent la collection « Bringback », un hommage à l’une des époques les plus emblématiques du club et au style unique qui a façonné la culture du football au début des années 90. Inspirée du légendaire maillot extérieur 1990-1992, cette gamme permet aux supporters de revivre une période historique marquée par une campagne européenne mémorable et par la victoire en Coupe de la Ligue 1991-1992.

Pièce maîtresse de cette gamme, le maillot extérieur 90/92 se distingue par son motif géométrique bleu et blanc audacieux et par le logo Trefoil adidas d’époque. Fidèlement reproduit dans les moindres détails, il incarne une génération et un style emblématique de l’histoire du football.

adidas

En complément de la pièce phare, une collection complète dédiée aux jours de match réédite les coupes authentiques portées sur le terrain et à l’entraînement à l’époque. Elle comprend des shorts authentiques, un maillot à manches longues, une veste d’entraînement rétro, un pantalon d’entraînement, un sweat à col rond et un t-shirt graphique inspirés de la culture des jours de match du début des années 90. Chaque pièce est conçue pour refléter fidèlement les vêtements d’archives, associant des coupes classiques à des logos et des finitions d’époque.

adidas

Un t-shirt graphique lifestyle salue l’héritage du club, tandis que les pièces d’entraînement capturent l’esthétique off-pitch de l’époque, des empiècements audacieux aux détails adidas vintage. Dans son ensemble, la gamme offre une immersion complète dans une ère où les tenues transcendaient le terrain pour devenir des symboles d’identité.

adidas

Boutique : Collection Manchester United x adidas Bringback

La collection « Bringback » sera mise en vente le 21 avril 2026 dans les boutiques adidas et les magasins officiels de Manchester United.