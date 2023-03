Manchester United : Erik ten Hag, la grosse récompense

Erik ten Hag devrait signer un nouveau contrat avec Manchester United, quelle que soit l'issue de la procédure de rachat du club.

L'incertitude plane toujours sur la propriété de Manchester United. Cependant, toutes les parties concernées approuveront un nouveau contrat pour Ten Hag, quelle que soit l'issue des négociations pour racheter le club à la famille Glazer.

Un nouveau contrat pour Ten Hag

Pour sa première saison à la tête du club, Ten Hag s'est attiré les louanges de tous les clubs en remportant des succès considérables. En février, il a permis à United de remporter son premier trophée en six ans, la Carabao Cup. Le club est toujours en lice pour remporter la FA Cup et l'Europa League, tout en étant fermement accroché à la troisième place de la Premier League.

L'homme le plus riche de Grande-Bretagne, Sir Jim Ratcliffe, et les représentants du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani du Qatar ont tous deux tenu des réunions cette semaine avec la hiérarchie de Manchester United au sujet des prochaines étapes du processus. Selon le Daily Mirror, les deux parties sont d'accord pour dire que Ten Hag est l'homme qu'il faut pour restaurer les gloires passées des Red Devils et qu'il serait prêt à prolonger le contrat de trois ans qu'il a signé en 2022.