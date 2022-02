Manchester United demande un délai à Pogba

Plusieurs stars de Manchester United sont dans les derniers mois de leur contrat, comme Paul Pogba et Jesse Lingard, tandis que des joueurs comme Donny van de Beek et Anthony Martial reviendront après avoir été prêtés.

Selon ESPN, Manchester United espère que le nouveau patron pourra convaincre certains joueurs de rester.

Mauricio Pochettino, du Paris Saint-Germain, a longtemps été considéré comme le favori pour remplacer le manager intérimaire Ralf Rangnick, tandis qu'Erik ten Hag, de l'Ajax, est également pressenti.

Qui pourrait quitter Manchester United ?

On ne sait pas encore comment Pogba jouera sous la direction de Rangnick, car il est absent en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en novembre. On dit que Rangnick est un grand fan de Pogba, ce qui pourrait influencer la décision du Français concernant son avenir à Old Trafford.